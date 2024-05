Santiago Camba foi presentado coma novo xerente da área sanitaria de Ourense

O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño presentou oficialmente, nun acto desenvovlido no Complexo Hospitalario de Ourense ao novo xerente da Área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco, Santiago Camba que sustitúe a Félix Rubial tras cinco anos no cargo.

Aproveitaba o conselleiro para lembrar os cambios que quere realizar na sanidade galega, partindo da premisa de que "xa temos unha sanidade de primeirísmo nivel da que sentirnos orgullosos". Sen embargo para Caamaño compre que sexa "optimizada" e que haxa "un pacto entre administración, profesionais e sociedade". Para elo ofrece "diálogo" e plantexa entroutros obxetivos que "se traballe non máis senon mellor" e que haxa unha "interacción real entre a atención primaria e hospitalaria".

Para Antonio Gómez tamén é fundamental "adaptar o sistema ás necesidades dunha poboación avellentada e aos novos profesionais sanitarios". Quere Caamaño que "os médicos traballen de médicos con menos burocracia e reducir as listas de agarda".

O conselleiro expresaba a sua máxima confianza no novo xerente Santiago Camba. Camba con dilatada experiencia profesional e política, era ate agora coordenador cirúrxixo e de traumatoloxía no Hospital do Barco de onde quere exportar algunhas das experiencias que considera "exitosas" entre a atención primaria e hospitalaria.

Na sua presentación agradecia a confianza depositada nel e recoñecía sentirse "asustado" pola responsabilidade dun ámbito tan complexo e no que segundo adiantou "tamén esperan anos duros pola carencia de persoal". Neste contexto comprometíase a afrontar esta nova etapa con "diálogo, esforzo e traballo" para coidar non só aos cidadáns senón tamén aos profesionais".

Mentres o xerente sainte Félix Rubial tivo palabras de agradecemento para todolos profesionais, en especial para o seu equipo, tamén para a sua familia e para os pacientes e colectivos de pacientes aos que pediu "desculpas" por aqueles obxetivos que non foi quen de lograr.