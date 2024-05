Socialistas esixen melloras no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

O grupo socialista no Parlamento de Galicia esixirá a nova xerencia da Área Sanitaria de Ourense, Verin e O Barco de Valdeorras que mellore as condicións laboráis do personal sanitario, e de xeito máis urxente nos “servizos tensionados”.

A parlamentaria ourensá Carmen Rodríguez Dacosta manifestou que en algunhas especialidades o cadro de personal traballa ó 200%, “situación que non pode manterse máis no tempo”.

Asegura a socialista que existen servizos médicos que están “máis que en precario” caso da UCI, as Urxencias, Rehabilitación ou Oftalmoloxía, onde os profesionais reivindican melloras nas contratacións e reposicións por xubilacións.