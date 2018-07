El grupo Galicine negocia la compra de Cinebox Ourense

El futuro de los Cinebox está garantizado, aunque seguramente con otra denominación comercial. El nuevo propietario de las salas ubicadas en el centro comercial Ponte Vella es el empresario Severino Pato, dueño de una cadena con salas en Monforte, Pontevedra, Carballo, Ribeira, Vilagarcía y Vigo.

Con esta operación la firma de la que es gerente Pato, se hace con una nueva plaza donde tenía actividad hasta la fecha el Grupo Ábaco, toda vez que a finales del pasado año compraba el local de los antiguos Cinebox de Pontevedra (actualmente bajo la marca comercial Cinexpo Pontevedra).

«Aínda non se rematou»

En el centro comercial ourensano hace ya tiempo que se comenta el cambio de propiedad y como tal se hacen referencias a los nuevos propietarios de las salas, aunque Severino Pato elude confirmar la operación y aplaza a un futuro próximo cualquier posicionamiento en firme.

En la tarde de ayer el gerente de Galicine precisaba: «Como tal aínda non hai nada. Pode ser o que vostede di, aínda que non está nada escriturado e daquela non é nada oficial». Sobre la existencia de negociaciones para comprar los cines de Ourense, Severino Pato reconoce que sí que se han dado «pero aínda non se rematou. E, en todo caso, tampouco son eu quen promove a iniciativa. Estamos falando dunha empresa familiar da que eu formo parte».

La operación firmada con anterioridad fue la correspondiente a los cines que el Grupo Ábaco tenía en la ciudad de Pontevedra, que funcionaban bajo la marca comercial Cinebox. Las salas del centro comercial Vialia de la estación de Renfe se cerraron con polémica, al producirse un desencuentro relativo a la prórroga del contrato y al abandono de las instalaciones dejando el local en condiciones precarias. En este caso la compra de la plaza se cerró hace meses y en las pasadas navidades las salas ya funcionaban bajo la dirección de los nuevos propietarios. En el caso de los antiguos Cinebox, actualmente Cinexpo Pontevedra, el empresario reconocía que «é certo, no caso de Pontevedra fixose a compra hai un tempo».

La empresa Galicine es propietaria de los cines Bergantiños (Carballo), Hollywood (Monforte), Barbanza (Ribeira), Gran Arousa (Vilagarcía), Plaza Elíptica (Vigo) y Cinexpo (Pontevedra). Ahora incorpora a su cadena de exhibición las salas del Cinebox Ourense.