A Garda Civil cre que alguén do seu ámbito matou o holandés de Petín

Despois de catro anos de incógnitas, a desaparición de Martín Verfondern por fin ten unha explicación. Segundo todos os indicios os restos humanos achados o venres por un can rastrexador a só cen metros do lugar no que, de forma casual, fora encontrado horas antes o seu Chevrolet Blazer, no municipio ourensano da Veiga, pertencen ao holandés de 52 anos e poderían ter estado aí dende o mesmo día no que se perdeu o seu rastro, o 19 de xaneiro do 2010, cando saíu da súa casa para facer a compra.



Como sempre sostivo a súa esposa, Verfondern non se fora pola súa propia vontade. Aínda que por agora todo son hipótese, os investigadores falan de homicidio. Cren que o matou alguén do seu ámbito, que coñecía a zona e se desfixo dos seus restos nunha paraxe inhóspita, un extenso piñeiral que está situado a uns 20 quilómetros en liña recta dende a aldea na que residía, Santoalla (Petín). Quen fora o que rematou coa súa vida, deixou o seu coche preto dunha pista forestal, entre as árbores, e lle prendeu lume pola parte interior, para tratar de destruír calquera proba que puidese delatalo. Ademais, levouse as placas de matrícula para obstaculizar a identificación do todoterreo.

Despois tería arrastrado o seu corpo durante algúns metros, ata o outro lado da pista, onde o abandonou sen molestarse en enterralo.



Unha pequena fogata



Preto do cadáver, do que só apareceron partes do cranio e algúns ósos -as animalias poderían telo devorado e esparexido os seus restos- acháronse así mesmo evidencias dunha fogata na que o culpable tería intentado queimar o ordenador portátil co que sempre viaxaba o holandés e que foi localizado semidestruído, ademais da carcasa dun móbil. Tamén se acharon algunhas pezas de roupa preto do coche, aínda que se descoñece de momento se tamén son do desaparecido