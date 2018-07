Cruz Vermella sae a axudar aos sen teito para protexelos do frío

Cruz Vermella Ourense reforzou o seu equipo técnico e vontario para atender ás persoas sen fogar nestes días de baixas temperaturas e esta noite a partires das 9 percorrerán de novo diversos puntos onde se atopan persoas que durmen nas ruas para ofrecerlles un "kit de pernocta" e información para que pasen a noite no albergue municipal.

Cruz Vermella Ourense reforzou o seu equipo técnico e vontario para atender ás persoas sen fogar nestes días de baixas temperaturas e esta noite a partires das 9 percorrerán de novo diversos puntos onde se atopan persoas que durmen nas ruas para ofrecerlles un "kit de pernocta" e información para que pasen a noite no albergue municipal. Esta organización non gubernamental, dentro do proxecto destinado aos "sen teito", realiza cada semana saÍdas ao comedor social e puntos de mendicidade da cidade para detectar necesidades.