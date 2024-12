Cinco encarapuchados asaltaron na tarde do luns unha vivenda no barrio de O Pino onde maniataron ó matrimonio que estaba no interior para roubarlles duas caixas fortes, varias xoias e as chaves do domicilio.

O empresario asaltado; propietario de Autos Santa Rita; relatou na policía; explica o xornal La Región; que ademáis do susto e o roubo non houbo que lamentar máis que lesións de carácter leve.

A principal hipótese é o móvil económico xa que a víctima vende coches multimarca de alto valor.