Consellos policiales contra os ciberdelictos

A Policía Nacional difinde consellos de como actuar diante dun delicto de sextorsión ou da estafa do fillo en apuros.

No primeiro dos casos e previo contacto en internet, os delincuentes inducen ó intercambio de videos ou imaxes de contido sexual para logo ameazar coa sua difusión, polo que se recomenda non facilitar datos personais e non realizar ningún pago nin ceder a chantaxes.

No segundo caso a policía recomenda desconfiar de mensaxes de números de teléfono que non procedan do noso familiar e mesmo ten cos nosos fillos unha palabra de seguridade que ambas partes coñezan.