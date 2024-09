O BNG pide á Xunta que aclare a caida de parte do teito do Chuo

O Bloque Nacionalista Galego pide aclaracións á Xunta de Galicia sobre os motivos que provocaron a caída dunha parte do teito do novo edificio de hospitalización do CHUO o pasado venres.

A parlamentaria nacionalista ourensá, Noa Presas considera que o executivo galego debe explicar "cales foron as causas do incidente e aclarar si estamos diante dun feito pùntual ou si é consecuencia de deficiencias constructivas durante a execución da obra".

O edificio afectado é a construcción máis recente do complexo hospitalario universitario ourensán e, en principio, todo apunta a que a caída tivo como orixe unha fuga de auga na canalización que derivaría ademáis na inundación do vestíbulo e no desprendemento do falso teito da zona de entrada".