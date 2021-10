Se nos va la olla

X Xornadas de Portas Abertas das Rutas do Viño esta fin de semana no Ribeiro

A celebración das X Xornadas de Portas Abertas das Rutas do Viño de Galicia que esta fin de semana terá lugar en O Ribeiro, leveounos a falar hoxe en Se nos Va la Olla, co presidente do Consello Regulador desta Denominación de Orixe, Juan Casares.