Más de Uno Ourense

Tertulia de actualidade dende un punto de vista femenino

A “Tertulia feminina” de Más de Uno Ourense abordou hoxe con Ximena González e Celia Pereira a polémica final do Benidorm Fest na que foron eliminadas polo voto do xurado as galegas Tanxugueiras. No espazo tamén falamos da posible retirada progresiva da mascariña e dos entroidos.