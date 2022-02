Más de Uno Ourense

O pasamento de Pedro Brandáriz e o Entroido en Butaca 0

Lembramos no Butaca 0 de hoxe, con Simone Saibene, o pasamento do cómico Pedro Brandáriz que puxo de loito a escena galega. Asemade, o cinema inspirado no Entroido/Carnaval, como corresponden a estas datas de troula e disfraces