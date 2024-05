Primeira xornada da Copa Deputación de Judo no seo 40 aniversario

As categorías repartíronse dende o Chupetín –menos de 18 quilos- ata o xuventude. A fusión das categorías Masculino e Feminino mantense no Categoría OPEN, aberta a competidores de ambos sexos. Unha medida que aumenta o número de combates entre os participantes e dinamiza o ritmo do torneo. Participaron judokas de todos os clubs da cidade, así como os colexios de Cambeo, Baños de Molgas e Allariz.

A Copa, patrocinada integramente polo Servizo de Deportes da Deputación de Ourense e organizado pola Delegación Ourensana de Judo, é o competición máis importante a nivel provincial e principal viveiro de novos judokas É a primeira experiencia competitiva para a gran maioría. Constará de tres días -25 de maio, 8 de xuño e 6 de xullo- todos puntuables.

Clasificación 1ª xornada Copa Deputacion

PRE-BENJAMÍN C -18KG

1º Xiomara Pereira Rocha

1º África Sotelo Quintas

PRE-BENJAMÍN C -21KG

1º Martín Valencia López

2º André Núñez Rúa

3º Lucas Molina Correa

PRE-BENJAMIN C -24KG

1º Valentina Araujo Cruz

2º Pepe Villanueva Hernansanz

PRE-BENJAMÍN C -27KG

1º Gala Molina Correa

PRE-BENJAMÍN C -30KG

1º Julia Fernández Fernández

PRE-BENJAMÍN B -18KG

1º Erea Fernández González

PRE-BENJAMIN B -21KG

1º Iván Sabín Núñez

2º Alex González Álvarez

PRE-BENJAMÍN B -24KG

1º Luca Verdeal Da Silva

2º Martín Alvarez

3º Eric Canal Alonso

PRE-BENJAMÍN B -27KG

1º Simón García Alonso

2º Valentina Carreira Iglesias

3º Danna López Iglesias

PREBENJAMÍN B -30KG

1º Pablo Méndez Corcobado

2º Lucía Fernández Valiñas

3º Dimas Ferrón Obeso

3º Aarón Rodríguez Fernández

3º Lucas Estevez Alonso

PRE-BENJAMÍN B -34KG

1º Alicia Caneiro Basalo

2º Leire Cossent González

3º Daniel Amaro Cid

BENJAMÍN -24KG Y -27KG

1º Miguel Lázaro Rubira

2º Elia Sabín Núñez

3º Vanessa Fedulova

BENJAMÍN -30KG

1º Manuel José Puga Nogueiras

2º Pablo Blanco Blanco

BENJAMÍN -34KG

1º Mateo Fernández López

2º Rodrigo Quintá Seoane

3º Dione Mercedes Alonso Estruch

BENJAMÍN -38KG

1º Anibal Ferrón Obeso

2º Noa Encinas Panadeiros

2º Telmo Márquez Babarro

3º Anaís Fernández Nóvoa

BENJAMÍN -42KG

1º Javier Nóvoa de la Fuente

2º Miguel Ferreño

BENJAMÍN -46KG

1º Alba Salgado

BENJAMÍN -55KG

1º Bruno Janeiro Saburido

BENJAMÍN -60KG

1º Ainhoa Iglesias González

ALEVÍN -30KG

1º Carla Seoane Laso

2º Zoe García García

ALEVÍN -34KG

1º Adriano Verdeal Da Silva

1º Mara López Cid

2º Yoel González Álvarez

3º Ainoa Vázquez Cid

ALEVÍN -38KG

1º Nico González González

2º Enzo Tricolí Valero

3º Nicolás Valencia López

ALEVÍN -42KG

1º Aroi Fernández González

2º Hugo Macía Martínez

3º Yanira Fernández Ruiz

3º Mario García Alonso

3º Nayra Ferreiro Cayetano

ALEVÍN -50KG

1º Antía López Teixeira

2º Hugo Novoa Estévez

3º Izan Varela Rodríguez

ALEVÍN -55KG

1º Daniela Balbís Pato

ALEVÍN -60KG

1º Lucas de Martín Fernández

2º Sergio Rodríguez Mojón

2º César Fernández Valiñas

ALEVÍN -80KG

1º Anxo González Varela

INFANTIL -46KG

1º Beatriz Nesi

2º Yanis Golea Pérez

3º Héctor Paradelo Correa

INFANTIL -55KG

1º David Martí Domínguez

INFANTIL -60KG

1º Elio Estévez López

2º Diana Reshteniak

INFANTIL -65KG

1º Daniel Ferreiro Ferreiro

2º Elena Domínguez Pliego

CADETE -46KG

1º Zein Ergueibi

CADETE -50KG

1º Lucía Caneiro Basalo

2º Henar Pérez García

CADETE -55KG

1º Iria López Teixeira

CADETE -60KG

1º Adrián González Capelo

2º Silvia Iglesias Silva

3º Lola Lorenzo Fernández

3º Jose Manuel Fernández Ruiz

CADETE -75KG

1º Mateo Alonso Fuente

CADETE -80KG

1º Julio Iglesias Sieiro

CADETE -90KG

1º Unai Méndez Corcobado