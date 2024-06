A Gala do Judo Galego premia a Tamara Silva e o mestre Manuel Montero

Ademais, o mestre Manuel Montero foi galardoado co 8o Dan de Judo, premiado pola Federación Española, en recoñecemento ao seu labor de difusión esta Arte Marcial e despois de 54 anos de docencia. É o grao máis alto de Ourense na nosa provincia.

Tamén se celebrou o vixésimo terceiro 'Congreso de Mestres de Judo'. Galicia', que reuniu ao máximo nivel da comunidade co obxectivo deactualización e unificación de criterios no ensino desta Arte Marcial, ademais do sector de Alto Rendemento. Asistiu ao Congreso actual subcampión de Europa, David García e outro ex subcampión continental, Óscar Peñas