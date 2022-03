Con Jesús Alvarez

Noticias Mediodía Ourense 24/03/2022

No informativo de "Mas de Uno Ourense" ocupámonos das mobilizacións dos transportistas con declaracións do subdelegado do goberno, Emilio González Afonso e entrevistamos á concelleira de servizos sociais, Eugenia Díaz Abella pola axuda humanitaria que dende Ourense se está a prestar ao pobo ucraíno.