Con Jesús Alvarez

Noticias Mediodía Ourense 08/03/2022

No informativo de “Más de Uno Ourense “ centrámonos no Dia Internacional das mulleres recollendo as mensaxes do acto institucional celebrado no concello de Ourense e conversamos con Antía Pousa de Galegas 8M pola manifestación que se celebra neste día nas ruas da capital