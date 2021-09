Con Paco Sarria

Se nos va la olla mira a Allariz

Ademáis de conversar co blogger Pepe Oliveira no espacio con Congelados Salgado, no Se nos va la Olla de hoxe falamos coa Alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, sobre as X Xornadas da Carne de Boi que durante 19 días promoven nesta villa.