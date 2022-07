Más de uno ourense

A directora do Teatro Principal de Ourense, Olga Mojón lembrou en Más de Uno Ourense que "a cultura é un dereito cidadá" e sinalou que "os vaivéns políticos non influíron na programación do teatro". Mojón adiantou que no último semestre teremos teatro, poesía, cinema e actividades de "gran calidade".