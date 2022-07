Más de Uno Ourense

Noticias Mediodía Ourense 13/07/2022

Temperaturas récord e calor extremo en Arnoia e Ourense. Segue a alerta vermella. Ourense rexistra dous lumes forestais en Melón e Ribadavia. Son novas do informativo de Mas de Uno Ourense no que demos conta tamén do pleno extraordinario celebrado na capital e conversamos co edil de Ciudadanos, Pepe Araújo.