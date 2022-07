Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 20/07/2022

O concello de O Barco acordou solicitar a declaración de "zona catastrófica" polos danos causados na comarca polo lume de Carballeda de Valdeorras. No informativo de Más de Uno Ourense conversamos co alcalde de O Barco, Alfredo García que agradecía os compromisos do presidente do goberno, Pedro Sánchez e da Xunta, Alfonso Rueda.