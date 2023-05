Más de uno ourense

Noticias Mediodía Ourense 19/05/2023

Un lume nunha caldeira obriga a evacuar aos usuarios da Residencia Valdegodos. O BNG querélase contra o alcalde de Ourense por presunta corrupción. A número 6 do PP na capital Inma Moreiras presenta as propostas do "Ourense coida de ti". Contámolo no informativo de Más de Uno Ourense.