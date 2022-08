MÁS DE UNO OURENSE

Noticias Mediodía Ourense 04/08/2022

Os lumes forestais e, particularmente, o rexistrado no Concello de Verin, voltaron a marcar hoxe a actualidade para os informativos de Onda Cero Ourense. Falamos en directo co Alcalde verinés Gerardo Seoane. Pero ademáis asuntos como a previa do pleno municipal de mañán, así como o seguimento á evolución de casos da Covid entroutros contidos.