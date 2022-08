MÁS DE UNO OURENSE

Noticias Mediodía Ourense 01/08/2022

O Alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome dixo hoxe en Más de Uno Ourense estar convencido de que rematará o mandato ó non haber entendemento na oposición para que prospere unha moción de censura. Jácome voltou a lembrar que o candidato do PP, Manuel Cabezas, nin siquera está censado na cidade que aspira a gobernar e lembrou que no próximo mandato corresponderá decidir sobre 3 golosas concesións como son auga, autobuses e recollida de lixo.