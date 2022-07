Más de uno Ourense

En "Se nos va la olla" tomou protagonismo a Feira do Viño de Valdeorras

Conversamos co presidente da DO, José Luís García Pando e co alcalde de O Barco, Alfredo García. Ademáis coñecimos a aposta pola tradición e calidade dos viños de "Adega Vella" co seu xerente Jorge Feijoo.