No espazo gastronómico-turístico “Se nos va la Olla” adentrámonos en duas festas moi arraigadas na provincia de Ourense, a Festa do Peixe de Bande e a Festa do Boi de Allariz. Ca colaboración de Rubén Amorín conversamos ca alcaldesa de Bande, Sandra Quintas e ca de Allariz, Cristina Cid.