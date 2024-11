Natalia González: 'Da a impresión de que o PP vai a apuntalar a Jácome ata final de mandato'

González explicou que "da a impresión de que van a apuntalar a Jácome ata final de mandato" por que "o PP está destruído" e por que "teñen medo a perder a Deputación" onde están en minoría.

A edil socialista repasou outros aspectos da actualidade municipal como a situación do futuro PXOM que considera que "nace morto" ou a débeda municipal que ronda os 60 millóns de euros.

Asemade expresou dúbidas sobre que poda avanzarse no proxecto de transporte metropolitán non soamente pola inseguridade xurídica polos recursos ó proceso de adxudicación do servizo no Concello de Ourense, senón por que a Xunta de Galicia non habilitou partida algunha para elo nos orzamentos do ano próximo.