Mon Devane Campión do Mundo

O artista urbán ourensán Mon Devane é o flamante campión do mundo en murais. Mon foi o vencedor da última edición do Street Art Cities por unha obra inspirada pola personaxe Fendetesta, encarnada por Xosé Antonio Touriñán e que luce no concello de Cambre. Falamos con Devane en Más de Uno Ourense con Paco Sarria.