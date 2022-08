MÁS DE UNO OURENSE

A moción interminable na tertulia de Más de Uno

Os últimos intentos de moción de censura no Concello de Ourense, a seca en concellos como Ribadavia ou as críticas da Valedora do Pobo ó Alcalde de Ourense polo mal uso das Redes Sociais institucionais entre os asuntos abordados hoxe na tertulia incordiante de Más de Uno Ourense con Abel Fraga, Miguel Fidalgo, Lois Pardo, con Paco Sarria moderando.