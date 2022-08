MÁS DE UNO OURENSE

Repasamos as citas do Xacobeo en Ourense do delegado da Xunta

Os concertos do Xacobeo, as citas festivas e deportivas dos últimos e próximos días ou a importancia das aldeas modelo e os polígonos agroforestais da Consellería de Medio Rural entre os asuntos abordados hoxe en Más de Uno co delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, Gabriel Alén.