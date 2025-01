Eladio Santos: "Paréceme mal que o PP utilice a seguridade cidadá sen rigor"

O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos anunciou a aprobación dunha unidade UPR para a Comisaría de Policía que estará dotada con 30 novos efectivos e explicou que semanalmente existe unha coordenación entre a Policía Nacional e a Policía Local.

O subedlegado do Goberno tamén dixo que 25 mil pensionaistas e moitos usuarios do transporte público en Ourense se verán afectados pola decisión da dereita (PP, VOX e Junts) de votar en contra do decreto Omnubus do goberno que onte foi rexeitado no Congreso dos Deputados.

Santos abordou asemade o estado de diversas infraestructuras e os cambios que entrarán en vigor en materia de estranxeiría.