Más de uno ourense

“Butaca Cero” achegounos ao filme estadounidense “El sastre de la mafia”

O espazo cinematográfico “Butaca Cero” da man de Simone Saibene achegounos ao filme estadounidense “El sastre de la mafia” do director Graham Moore. Ademáis tivemos ocasión de comentar a repercusión da chegada ás salas do filme documental “Escribir lo imposible” dirixido por Saibene e que nos abriu as portas do escritor ourensán Juan Tallón.