Mas de Uno con Carlos Alsina

"Buscamos un turismo ordenado, de benestar e familiar" afirmou o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar con Alsina en Más de Uno

O presidente da deputación provincial de Ourense Manuel Baltar foi un dos protagonistas das entrevistas de Carlos Alsina en Más de Uno no especial da ICCWEEK dende o Teatro Principal de Ourense. Baltar defendeu o a "capacidade creativa e cultural" de Ourense e os seus potenciais termais e paisaxísticos. O mandatario provincial falou do impacto positivo do Ave e lembrou a aposta por un turismo de saude e benestar “ordenado”.