MÁS DE UNO OURENSE

O programa Corresponsables ou as axudas Emega e a entidades sociais da Xunta en Ourense

O programa Corresponsables, as axudas Emega para o emprendemento feminino ou as axudas a entidades sociais son algúns dos asuntos que hoxe abordamos en Más de Uno Ourense co delegado territorial da Xunta de Galicia, Gabriel Alén.