Más de uno ourense

María do Ceo no Festival SOS Ucraína do 29 de Abri

A fadista galega María do Ceo será unha das participantes no Festival Solidario SOS Ucraína que terá lugar no Auditorio Municipal o 29 de este mes. María falou en Más de Uno Ourense tamén sobre o seu próximo disco (leva 16) con textos en galego e que levará por título Galicia Nai