Con Jesús Alvarez

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 25/11/2021

A información de Ourense e a súa provincia con Jesús Alvarez, no que repasamos as principais testemuñas do Dia internacional de loita contra a violencia de xénero e conversamos coa edil de igualdade do Concello de Ourense, Eugenia Díaz Abella.