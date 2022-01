Con Jesús Alvarez

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 20/01/2022

No informativo de “Más de Uno Ourense” repasamos os últimos datos da incidencia da COVID en Ourense e conversamos ca edil de turismo do Concello de Ourense Flora Moure sobre a presentación en FITUR da campaña “Ourense, corazón do camiño”