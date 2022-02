Con Jesús Alvarez

Informativo Provincial en Más de Uno Ourense 03/02/2022

No informativo de “Más de Uno Ourense” actualizamos datos da pandemia, falamos da sentencia que autoriza a un pai a poñer a segunda dose da vacina ao seu fillo de 12 anos e conversamos coa voceira do PP no Concello de Ourense, Flora Moure sobre reapertura das termas, a futura licitación do transporte público e o proxecto da residencia de maiores da Fundación Amancio Ortega.