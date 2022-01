Con Jesús Alvarez

Informativo local en Más de Uno Ourense 04/01/2022

No informativo de "Más de Uno Ourense" repasamos os últimos datos do paro e tamén da pandemia coa provincia de Ourense chegando aos 6000 casos activos. Ademáis conversamos ca edil de participación cidadá do Concello de Ourense, Flora Moure.