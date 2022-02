Más de Uno Ourense

Entrevista con Alba Adá xornalista ourensá coautora do traballo.

En “Más de Uno Ourense” coñecimos hoxe o proxecto educativo “Nin on nin off” no que catro investigadoras galegas abordan a problemática do acoso sexual a través de internet e das redes sociais e propoñen solucións para previr estas conductas.