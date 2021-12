Entrevista con Argimiro Marnotes

Desexando un día histórico para o Arenteiro en Más de Uno Ourense

O Arenteiro mídese hoxe en Espiñedo en eliminatoria da Copa do Rey, ó Valencia CF de división de honor. Pulsamos o ambiente previo a este encontro para o que os afeccionados agardan un desenlace histórico falando co presidente do clube, Argimiro Marnotes.