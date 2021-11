Nutrición: benestar e saúde

Ciclo de Conferencias Escola de Saúde Luis Vives

O martes 30 de novembro ás 19 horas no salón de actos Mabel Rivera do Colexio Luis Vives continúa o ciclo de conferencias, neste caso abordase o tema relacionado coa nutrición coa Doutora Cristina Guillín Amerelle, médico especialista en endocrinoloxía e nutrición do CHUO.

A entrada é libre para todas as persoas que quieran asistir pertenzan ou non á comunidade educativa do centro aínda que haberá control de aforo para respectar as medidas COVID.