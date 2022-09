Más de uno Ourense

O comezo do curso en educación infantil en conversa do delegado territorial da Xunta

A gratuidade do comezo de curso en ensino infantil foi un dos asuntos abordados hoxe en Más de Uno Ourense co delegado territorial da Xunta de Galicia, Gabriel Alén con quen falamos asemade do comezo da campaña da vendima, as obras do plan Hurbe en Parada do Sil ou as axudas para dinamizar as prazas de abastos.