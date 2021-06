"Se nos va la olla"

As Cenas Clandestinas en Más de Uno Ourense"

Coñecemos hoxe no espacio Se nos va la Olla, con Paco Sarria e Rubén Amorín, as Cenas Clandestinas do Restaurante Erva do Oca Vila de Allariz. Falamos co chef Gerson Iglesias en Más de Uno Ourense.