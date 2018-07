Aparece con vida un valdeorrés desaparecido nos montes de Trevinca

Sobre as 3 da madrugada foi rescatado con vida un veciño do Barco de valdeorras de 47 anos que a pasada tarde se perdera nos montes de Trevinca en Carballeda de Valdeorras. A alerta que mobilizou ao equipo de montaña da garda civil deuna un amigo que lle perdera a pista na zona do Teixedal.