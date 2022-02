El original vídeo de Luis Zahera donde anima a votar por el carballo de Conxo: "Después de lo que pasó en el Benidorm Fest, Galicia te necesita"

El Carballo del Bosque do Banquete de Conxo, que tiene más de 250 años , 30 metros de altura, 3,75 de perímetro de tronco, y elegido Árbol Español 2020, es candidato a ser el 'Árbol del año de Europa' en un concurso, que como afirma el actor Luis Zahera en un vídeo promocional, podría ser la "Eurovisión de los árboles".

El ganador del Goya al mejor actor de reparto en 2019 anima a través del vídeo a votar para que el árbol compostelano se convierta en el ejemplar más valorado de Europa. "Es la primera vez que pide un voto y va a ser para un carballo. Después de lo que pasó en el Benidorm Fest, Galicia te necesita", sostiene a continuación.

Los rusos y polacos llevan "un poquitito de ventaja" al carballo de Conxo así que los votos son necesarios, explica. Además, por cada voto se plantará un árbol autóctono. Aquí, "no hay jurado profesional. Votamos, plantamos y ganamos. Punto pelota", añade Zahera.

El vídeo promocional donde el actor reconoce echar de menos Santiago y hacer escapadas "siempre que puede" se está compartiendo a toda velocidad por las plataformas de mensajería instantáneas y también acumula un gran número de visualizaciones desde que lo subió a las redes sociales el Concello de Santiago para apoyar a la candidatura.

La semana pasada el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, anunció su voluntad de sumar otro apoyo fundamental para vencer el certamen: el de Tanxugueiras, a quienes pidió permiso para acompañar la campaña con su canción Terra.

¿Cómo votar por el Carballo del Bosque do Banquete de Conxo?

Para votar por el ejemplar gallego solo hay que acceder a la página web de Tree of the Year, seleccionar dos árboles y dar un correo electrónico. Una vez emitido el voto es imprescindible entrar en el correo electrónico y verificarlo, de lo contrario no contará. Cada persona puede votar tan solo una vez.

La evolución de la votación, que se extenderá a lo largo de todo el mes, se podrá seguir hasta el 21 de febrero. A partir de ese día los resultados estarán ocultos.

Este martes el árbol carballo de Conxo llegó a desbancar a su principal rival, el roble Dunin de Polonia, y hasta consiguió ventaja. Sin embargo, esta situación se vio revertida en la mañana de este miércoles. El roble tenía 53.693 votos frente a los 49.755 del carballo santiagués, en el segundo puesto en la liza por convertirse en el Árbol Europeo del Año 2022.