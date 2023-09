O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en Onda Cero Vigo

«Haberá Orzamentos autonómicos... Fixo que si»

Corgos sinalou que «non nos entra na cabeza non presentar os Orzamentos» aínda que recoñece as dificultades na elaboración derivadas de que o Ministerio de Facenda non remita «cifras básicas» como «as entregas a conta».

Redacción