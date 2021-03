O concello de O Saviñao pasará a nivel alto de restricións tras aumentar o número de positivos por Covid. Falamos co alcalde, Carlos Armesto. Con Martin Alemparte, xerente do GDR Ribeira Sacra-Courel, falamos do proxecto "Hola Pueblo", do que participa Bóveda coa colaboración deste Grupo. Entre outros asuntos, tempo tamén para o taekwondo, co adestrador do Neka, falamos do próximo campionato galego con presenza monfortina