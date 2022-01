MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 27/01/2022

Seguen subindo os casos de Covid nesta zona sur da provincia e ten tamén o seu reflexo nos Colexios. Semana compricada a que están vivindo no Colexio dos Escolapios, falamos co director Pablo Blanco. Con él repasamos tamén as obras que se están realizando no inmoble que acolle o centro. O concello de Bóveda pon en marcha un punto limpo móbil. Un novo servizo do que falamos co alcalde José Manuel Arias, co que repasamos outros asuntos da actualidade do citado concello. E os traballos de poda que se están realizando na D.O Ribeira Sacra, visibilizan os danos que quedaron nas cepas despois da treboada que houbo en San Fiz o pasado verán. Falamos delo con Héctor Ferreiro, un dos adegueiros afectados. E como cada xoves, toca espazo de consultoría xurídica con Abogados Vigo 10, Héctor Silva, repasa hoxe que se considera delitos leves.