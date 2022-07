MÁS DE UNO MONFORTE DE LEMOS 19/07/2022

Seguimos pendentes dos incendios no Courel. Mellora a situación no concello de A Pobra do Brollón, falamos co alcalde Xosé Lois Maceda, seguen sen control no concello de Folgoso, buscamos a última hora conversando coa alcaldesa Dolores Castro. A voceira do BNG Ana Pontón, que visita a zona afectada, asegura que pedirán que sexan declaradas zonas catastróficas. E falamos do Plan de Sostibilidade Turística da Ribeira Sacra, que foi presentado hoxe na Praia de A Cobra, onde estivo entre outras autoridades, a directora de turismo Nava Castro. Escoitámola a ela e o resto dos intervintes, nun programa que abrimos con novas do sector vitícola preocupado pola expansión de enfermidades das que nos falan os técnicos Alfonso Losada e Vitoriano Pérez.