MÁS DE UNO MONFORTE 31/05/2021

Abrimos programa repasando actividades da Unidade Asintencial de Drogodependencias de Monforte para conmemorar o Día Mundial Sen Tabaco, conversando coa educadora Luisa Astray. A voceira do PP Katy Varela, repasa iniciativas que levan ao pleno que hoxe vai celebrar a corporación de Monforte. Coa presidenta da Plataforma Salvemos o Malecón, Vitoria Saco, repasamos actividades que preparan contra a construción dunha nova ponte no citado lugar. Adif segue licitando obras para o corredor ferroviario Ourense-Monforte-Lugo, falamos delas coa subdelegada do Goberno Isabel Rodríguez. De xeito más breve repasamos outras novas que forman parte da actualidade máis próxima nesta terras do sur da provincia.