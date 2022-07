MÁS DE UNO MONFORTE 29/07/2022

A Muradella podería ser un dos xacementos prehistóricos máis importantes de Galicia segundo os datos recollidos na primeira intervención arqueolóxica levada a cabo no lugar e da que hoxe falamos co arqueólogo Rodrigo Paulos, director da intervención. Monforte recupera o Verán Cultural e pecha a programación das Festas Patronais buscamos máis datos conversando co alcalde de Monforte, José Tomé Roca co que repasamos tamén acordos do último pleno. Co avogado Javier Leiro repasamos dereitos dos pasaxeiros e responsabilidades das compañías aéreas en casos de retrasos ou cancelacións e rematamos programa repasando axenda da fin de semana.